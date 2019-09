Vil ikkje snakke om opprykk

– Det er alt for tidleg å snakke om opprykk. Kampen mot KFUM onsdag viser at det ikkje er berre å cruise inn og vinne 1.divisjon, seier AaFK-trenar Lars Bohinen til NRK. Den suverene serieleiaren spelte med ti mann i nesten heile andreomgangen, men vann 2-1 over KFUM Oslo.