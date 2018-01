Vil ikkje sette opp fleire merke

Ved Hustadvika på Nordmøre har store båtar fleire gonger køyrt på den same holmen, sjølv etter at skjæret vart merka med lys i 2015. Seinast onsdag morgon grunnstøytte Bulkbåten «Havbris» med eit mannskap på seks om bord ved skjeret. Likevel kjem Kystverket ikkje til å sette opp fleire merke. – Hustadvika er eit vanskeleg område å segle, men det skal vere godt nok merka slik som det er no, seier Harald Trondstad, regiondirektør i Kystverket Midt-Noreg.