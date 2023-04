Vil ikkje sette ned bompengesatsane

Fylkeskommunedirektøren er uroa over den vanskelege økonomiske situasjonen i Møre og Romsdal og meiner at bompengesatsane på fastlandssambandet Nordøyvegen dermed ikkje bør settast ned no.

Fylkestinget har tidlegare vedteke at prisen må ned. Slik det er i dag betalarar pendlarar opp mot 7000 kroner i månaden.

Fylkeskommunedirektøren foreslår å utsette saka til ein får meir statistikk på trafikkutviklinga. Ho tilrår også at elbilar skal betale meir i bompengar. Det betyr at i staden for 50 prosent rabatt kan det gå ned til 30 prosent rabatt.

Saka skal først behandlast i fylkesutvalet 13. april og deretter i fylkestinget 24. april.