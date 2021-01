Vil ikkje overprøve fødestenging

Statsminister Erna Solberg blei utfordra av Frp-leiar Siv Jensen i spørjetimen, som påpeikte at Stortinget har vedtatt at fødeavdelinga skal bestå til det nye felles akuttsjukehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart.

Solberg åtvara mot å politisere avgjerda om å stenge fødeavdelinga i Kristiansund og viste til føretaket si forklaring om at det er mangel på fagfolk som er grunnen til stenginga, og det er det ikkje aktuelt for regjeringa å overprøve.