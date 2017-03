Vil ikkje opne for rekneskap

Fotballklubbane i Sykkylven og Nordlandet i Kristiansund blir truleg nedstemte under fotballtinget denne helga. Ifølgje VG ber totalt fem klubbar om at idrettsforbundet opnar rekneskapa sine bakover i tid, men styret er usamd. Fotballforbundet har fått skarp kritikk for manglande openheit om pengebruken.