Vil ikkje love for mykje endå

Etter søndagens siger seier MFK-spiss Vegard Forren at det er for tidleg å seie for mykje om korleis sesongen blir.

– Det er tidleg, eg trur ikkje vi skal seie for mykje etter første serierunde. Det luggar som regel litt for alle, men å få ein så god start gir oss god sjølvtillit, så klart, seier han. Sandefjord-spiss Flamur Kastrati fekk gult kort etter å ha senka Forren.