Vil ikkje kalle inn til møte

Fylkesordførar Tove-Lise Torve vil ikkje kalle inn til eit ekstraordinært møte i fylkesutvalet, det skriv ho i ein e-post. Ho viser til kommunelova, som seier at ein må vere minst 1/3 av medlemmane i eit folkevalt organ som står bak kravet, og det kravet fyller ikkje Frp. Bakgrunnen for saka er at Frank Sve (Frp) ville kalle inn til eit ekstraordniært møte, for å reversere dei omfattande kutta i dei vidaregåande skulane i fylket.