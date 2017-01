Vil ikkje ha fylkesbyte for Stryn

Gruppeleiar for Senterpartiet i Stryn Per Kjøllesdal vil ikkje at Stryn skal byte fylke.

Ordførar i Stryn, Sven Flo (H), har tidlegare sagt at dersom ikkje Møre og Romsdal vart ein del av den nye Vestlandsregionen, så kunne det vere aktuelt for Stryn å byte fylke. Tysdag skal formannskapet i Stryn handsame spørsmålet.