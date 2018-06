Vil ikkje gje frå seg styringa

Møre bispedømeråd er kritisk til sentraliseringa som skjer i Den norske kyrkje. Mange arbeidsplassar kan forsvinne i bispedøme over heile landet grunna effektivisering. Møre Bispedøme vil ikkje utan vidare gje frå seg arbeidsgjevaransvar og tilsettingsmynde. – Eg skjønner at vi har nøydd til å spare og vi har nøydd til å få til meir med dei pengane vi har til rådigheit, seier Ann-Kristin Sørvik, leiar i Møre bispedømeråd. Sjå heile intervjuet i video under.