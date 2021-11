Vil ikkje gå nærare inn på relasjon

Politiet vil ikkje stadfeste relasjonen mellom den sikta og den skadde tenåringen. Frå før er det sagt at dei to er i familie. Politiadvokat Yngve Skovly seier det er alt for tidleg å seie noko om kva som er bakgrunnen for valdshendinga. Politiet vil ikkje gå inn på om den sikta på nokon måte knytter seg til åstaden der den drepne ektefellen blei funnen.