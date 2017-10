Vil ikkje bruke tid på namnekrangel

Leiaren i Sunnmøre regionråd, Jan Ove Tryggestad frå Senterpartiet, hissar seg ikkje opp over at Sogn og Fjordane og Hordaland har vald Vestlandet som namn på den nye regionen. Fleire politikarar her i fylket har reagert på val av namn fordi dei meiner delar av Møre og Romsdal høyrer til Vestlandet. Men Tryggestad seier ein bør bruke tid på å byggje opp Møre og Romsdal som ein sterk region, istaden for å krangle om namnet.