Vil ikkje bruke skipstunnel

Hurtigruta vil ikkje nytte seg av Stad skipstunnel viss den blir bygd. Den 1700 meter lange tunnelen skal gjere passeringa forbi verharde Stad mindre farleg. Huritigruta skriv i ei pressemelding at årsaka til at dei ikkje vil bruke tunnelen, er at seglingstida vil bli lenger og at det er veldig sjeldan dei ikkje kan passere Stad på grunn av veret. I framlegget til statsbudsjett blei det ikkje løyvd pengar til vidare planlegging av tunnelen.