Vil ikkje behandle anke

Lagmannsretten vil ikkje ta ei behandling av innbrotet i ei urmakarforretning i Molde i fjor.

Mannen i 40-åra, som blei dømt til fengsel i to år og fem månader for innbrot, skadeverk og bilbrukstjuveri, anka til lagmannsretten. Han meinte at straffa var for lang og at han hadde hatt ei mindre rolle i innbrotet enn det Møre og Romsdal tingrett hadde kome fram til.

Lagmannsretten meinte derimot at behandlinga som hadde vore i tingretten hadde vore grundig. Dei har difor kome til at anken på straffeutmålinga ikkje får ei behandling i lagmannsretten, då dei meiner at denne ikkje vil føre fram.

Mannen blei også frådømt retten til å føre motorvogn i Noreg i to år. Lagmannsretten meinte derimot at det ikkje var grunn til å frådømme han dette, då mannen ikkje hadde førarrett i Noreg.

Den andre mannen, som blei dømd i same sak, har ikkje valt å anke.

Dei to blei dømd for ha stole 133 klokker som skal ha hatt ein utsalsverdi på 3,3 millionar kroner.