Vil ikke videreføre karanteneregler

Mange av ordførerne i Møre og Romsdal vil avvente møtet med Fylkesmannen fredag før de tar stilling til om karantenereglene bør videreføres eller ikke. Et stort flertall av kommunene har gjort vedtak om karantene for personer som kommer fra fylker sør for Møre og Romsdal. Giske kommune kommer ikke til å videreføre karantenereglene, sier ordfører Harry Valderhaug (KrF). Ordføreren i Molde, Torgeir Dahl (H), mener det vil være fornuftig å videreføre karantenereglene til etter påske. Karantenereglene har fungert svært godt, mener Dahl. Han får støtte fra ordføreren i Stranda, Jan Over Tryggestad (Sp). Tryggestad mener karantenereglene bør videreføres, men det er lite vits i dersom nabokommunen Volda ikke har slike regler, sier han.