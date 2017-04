Vil ikke til Trøndelag

Tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Asmund Kristoffersen i Tingvoll, mener det beste for Nordmøre er å fortsette som en del av Møre og Romsdal. Kristoffersen skriver i et leserbrev til Tidens Krav (krever innlogging) at Kristiansund vil bli en utkant i et Stor-Trøndelag