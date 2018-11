Vil ikke stoppe griseordning

Landsbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) sier han ikke liker at bønder blir betalt for å slutte med gris, men sier han ikke vil stoppe ordningen. Omsetningsrådet har vedtatt at grisebønder skal få tilskudd for å legge ned driften siden det er altfor mye svinekjøtt på lager. Hoksrud sier til Nationen (krev innlogging) at det ikke er ønsket at de gjør det, men Omsetningsrådet, og Nortura som markedsregulator, har ansvaret for å sette inn tiltak når det er overskudd. I snitt kan grisebønder få litt over 750.000 kroner for å legge ned.