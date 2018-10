Vil ikke starte aksjoner

Organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» vil foreløpig ikke starte aksjoner mot deponiplanene på Raudsand. Nestleder Stig O. Jacobsen sier at de velger en moderat og faglig linje og håper det når fram. I Brevik i Telemark i går demonstrerte 3000 mot at et nasjonalt anlegg for farlig avfall blir lagt dit. Brevik og Raudsand er de to eneste alternativene som utredes for et slikt anlegg. – Så får vi skje om det er de tabloide medieoppslagene som skal bære saken, eller om det er de grundige og faglige utredningene som ligger til grunn for avgjørelsen, sier Stig O. Jacobsen.