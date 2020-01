Vil ikke snakke om Vålerenga

Lars Bohinen vil ikke svare på om han har fått trenertilbud fra Vålerenga. Av flere eksperter blir AaFKs trener nevnt som den åpenbare kandidaten til å ta over etter Ronny Deila, som skal til New York City. – Jeg har tidligere sagt at jeg gjerne vil trene VIF, men nå er jeg trener i Aalesund, sier Bohinen til NRK.