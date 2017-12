Vil ikke slippe Kjøs

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil ikke at Kjøs krets skal bli med resten av Hornindal til Volda. I stedet vil de flytte kretsen til Stryn. Hornindal-ordfører Stig Olav Lødemel sier til avisa Fjordingen at innstillinga ikke er uventet, men at han er overrasket over at det blir lagt mer vekt på samferdsel og viltforvaltning enn på hva flertallet i Kjøs mener. Det er kommunaldepartementet som til slutt avgjør saken.