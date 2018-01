Vil ikke sentralisere sykehusmaten

Det er ikke aktuelt å samle all produksjon av sykehusmat i Møre og Romsdal. En konsulentrapport foreslo å samle kjøkkentjenestene i det nye sykehuset på Hjelset. Klinikksjef for drift og eiendom, Mona Aagaard-Nilsen, sier til NRK at dette alternativet ikke er en del av planene videre. Det pågår et omfattende arbeid med den bygningsmessige utviklingsplanen, og for sykehusene i Volda og Ålesund vurderes mange alternativer.