Vil ikke sende barna

Denne uken åpner landets barnehager, og neste uke åpner også småskolen igjen. Én av ti foreldre sier imidlertid at de ikke vil sende barna tilbake på skolen. Det fremgår av en undersøkelse som Opinion har gjennomført på vegne av NRK. Lærerne for 1. – 4.-trinn har siden 12. mars holdt hjemmeundervisning gjennom video- og chatteverktøy. Men Kunnskapsminister Guri Melby (V) advarer om at de barna som holdes hjemme når skolene åpner igjen, vil risikere å gå glipp av undervisning. Hun peker på at det ikke er ekstra ressurser til å tilrettelegge for dem som ikke har en gyldig grunn til å holde barna hjemme.