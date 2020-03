Vil ikke kutte to takstsoner

Et flertall i fylkesutvalget sa i dag nei til å kutte to takstsoner på fergene. Fylkestinget økte billettprisen med to takstsoner i desember på grunn av økonomien i fylkeskommunen. Fylkesutvalget kutter den ene takstsonen. Frp sitt forslag om å kutte begge takstsonene fordi fylkeskommunen hadde et solid overskudd i fjor, fikk bare Frp sine tre stemmer. Politikerne ga fylkeskommunedirektøren fullmakt til å innføre samme system for billettering som staten gjør på riksvegfergene med kontaktløs billettering gjennom skiltgjenkjenning.