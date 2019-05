Vil ikke har hjelp fra Ap sentralt

Kristiansund Arbeiderparti ønsker ikke at folk fra Arbeiderpartiet sentralt skal komme til byen for å drive valgkamp foran høstens kommune- og fylkestingsvalg. Det er spesielt partileder Jonas Gahr Støre sin uttalelse om at byggingen av nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal står ved lag, som har satt sinnene i kok, skriver Tidens Krav (krever innlogging)