Vil ikke ha elvekraftverk

Utbygging av et elvekraftverk i Langedalselva i Sunnylven har fått flere til å reagere og stille seg imot det de mener kan ødelegge elva. Helge Kvam Karbø er aktiv padler i elva sier det er utrolig synd hvis et så fantastisk naturområde blir ødelagt. Saken har nå blitt anka av blant annet Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet. Stranda Energi sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere saka før det har blitt tatt en eventuell avgjørelse.