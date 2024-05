Vil ikke godta nedleggelse av togbussen

Flere politikere og innbyggere på Nordmøre nekter å godta nedleggelsen av togbussen mellom Kristiansund og Oppdal. I forrige uke sa fylkestinget nei til å opprettholde tilbudet for de på Nordmøre som skal ta tog med Dovrebanen.

– I bærekraftsfylke nummer en så tar man bort det kollektive tilbudet som gjør at man kan bruke jernbanen. Det skjønner vi ikke, og vi ønsker å stå på for at linjen skal bestå, sier leder i Nordmøre regionråd Ingrid Rangønes.