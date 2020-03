Vil ikke gi opp skolesaka

Lærerorganisasjonene har kjempa for å få snudd vedtaket i der en rekke fag og linjer i den videregående skolen i Møre og Romsdal ble lagt ned. I går sa et flertall i utdanningsutvalget nei til dette. Saka har fått lite oppmerksomhet etter at koronaviruset har slått til, men fylkeleder i Utadanningsforbundet, Gerd Botn Brattli, har ikke tenkt å gi seg. – Vi skal jo tilbake til normal hverdag, og vi kommer til å fortsette å de sakene vi synes er viktige når det gjelder videregående opplæring, sier Brattli.