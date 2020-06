Vil ikke gå med på mindre betaling

Nordmøre Regionråd, Orkedé, mener det er uakseptabelt at det foreslås å endre prinsippene for innbetaling og tildeling fra Havbruksfondet. Dette vil gi mindre penger til havbrukskommunene. Regionrådet mener dagens modell med at 80 % av salgsinntektene fra nye produksjonsområder går til kommunene,skal videreføres.