Vil ikke flytte GIEK til Ålesund

Et flertall i næringskomiteen på Stortinget vil ikke flytte hovedkontoret for GIEK og Eksportkreditt til Ålesund. Det er FRP som vil at de statlige finansieringsinstitusjonene skal ut av Oslo og til Ålesund. Flertallet i næringskomiteen ser likevel behovet for å styrke GIEK og Eksportkreditt i områder av landet som har mye eksportrettet virksomhet.