Vil ikke betale mer

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener mediebransjen må forstå at staten ikke kan betale hundrevis av millioner kroner for å dele ut aviser. – Det er grenser for hvor lenge staten kan betale hundrevis av millioner kroner for å kjøre tilnærmet tomme postbiler over hele landet, sier Dale til Klassekampen. Den norske mediebransjen frykter avisdød dersom Posten fra 2020 bare vil gå med post annenhver dag, slik de ønsker.