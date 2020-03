Vil ikke at barn og unge samler seg

Kristiansund kommune har søndag fått inn flere tips om at barn og unge samler seg rundt idrettsanlegg, noe som ikke er tillatt. – Her må foresatte komme på banen. De må snakke med ungene og få dem til å respektere de retningslinjene som er gitt, sier ordfører Kjell Neergaard. Kommunen innfører også nye karantenekrav for personer som har vært i store deler av Sør-Norge. De må sitte i hjemmekarantene i 14 dager. Bakgrunnen er at de vil begrense smitte fra andre steder i landet. Flere kommuner i Møre og Romsdal har søndag gjort det samme.