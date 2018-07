Vil hindre utnyttelse

Fellesforbundet og Ap vil sette en stopper for norske selskaper som utnytter østeuropeiske arbeidere ved å unndra seg kostnader. – Vi skal ha slutt på at bedrifter med utenlandske arbeidstakere får oppgi at de er lokalt ansatte i Norge, når de vitterlig bor i Polen eller andre EU-land. Det gjøres for at bedriften skal slippe å betale for reise, kost og losji, sier Arild Grande (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen til VG.