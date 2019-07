Vil hindre usosiale autopass

Sosialistisk Venstreparti i Møre og Romsdal meiner det er for stor økonomisk belastning for mange å skulle betale 3500 kroner for å fylle opp autopass-kortet. Yvonne Wold som sit i fylkestinget for SV, seier det bør bli mogleg også å betale inn eit mindre beløp eller betale på etterskot. – Det offentlege kan ikkje vere ein pådrivar for å auke skilnadane mellom dei med dårleg og god råd, seier Wold. SV i Møre og Romsdal tek no saka vidare til komiteane for transport og finans på Stortinget, og vil også setje saka i fokus på fylkesnivå.