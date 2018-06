Vil hindre økende forbruksgjeld

To selskaper har fått konsesjon til å registrere nordmenns forbrukslån og kredittkortgjeld. Regjeringens mål er å hindre at nordmenn går i luksusfellen. – Den store og økende forbruksgjelden blant nordmenn er bekymringsfull. Ved utgangen av fjoråret utgjorde denne gjelden over 100 milliarder kroner. Særlig økende er den blant unge, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland (H).