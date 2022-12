Vil hente inntil 300 millioner kroner

Havila Kystruten melder i en børsmelding at de vil hente inn mellom 250 og 300 millioner kroner i friske penger gjennom en rettet emisjon, skriver E24.

Pengene skal brukes til arbeidskapital for å sikre likviditet for driften frem til turisttsesongen neste år, opplyses det. I tillegg til å ha nok likviditet til å nå krav i forbindelse med selskapets finansering.

Familieselskapet til skipsreder Per Sævik og barna, Havila Holding, har forhåndsforpliktet seg til å tegne see for aksjer verdt 181,3 millioner kroner i emisjonen. Ellers vil pengeinnhentingen være rettet mot norske og intersjonale investorer.

Selskapet har hyret inn meglerhusene Arctic Securities, Fearnley Securities og Sparebank 1 Markets i forbindelse med pengeinnhentingen.