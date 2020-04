Vil heller gi råd enn å straffe

Openberre lovbrot på smittevernlova blir tatt på stort alvor, seier politimeister Ingar Bøen i samband med hytteforbodet i påska. Dette for ikkje å belaste hjelpeapparatet i hyttekommunen. Politiet meiner likevel at folk i stor grad respekterer karantenereglane, og vil sjølv heller gi råd enn å straffe. Bøen peikar på at ein ikkje er i mål enno, sjølv om tiltaka så langt ser ut til å ha verka.