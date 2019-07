Vil heller betale løsepenger

Halvparten av norske bedrifter har en responsplan for

dataangrep, og vil heller betale løsepenger enn å investere i sikkerhetssystemer, viser en undersøkelse.

40 prosent av norske bedriftsledere er enig eller delvis enig i påstanden om at det trolig vil være billigere å betale løsepenger ved et eventuelt dataangrep, enn å investere i sikkerhetssystemet for å avverge det, skriver Finansavisen. Lisbeth Børresen ved NTT Securitys mener resultatet fra undersøkelsen er bekymringsfullt fordi forekomsten av dataangrep er økende.