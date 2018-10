Vil halde fram som no

Stortingsrepresentant Steinar Reiten frå KrF meiner framleis at hans alternativ om å halde fast på dagens situasjon i opposisjon kan vere eit godt kompromiss. KrF skal no ta stilling til om dei skal søke samarbeid mot venstre eller mot høgre der Reiten og stortingsrepresentant Hans Petter Grøvan har fremma eit tredje alternativ. Laurdag er det fylkesårsmøte i Møre og Romsdal KrF. Reiten er trygg på at hans alternativ er det beste og avviser at KrF har vore vinglete i opposisjon.