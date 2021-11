Vil halde fram med rabattordning

Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik er negativ til eit forslag frå Statens vegvesen om å auke ferjetakstane for pendlarar og næringsliv. Forslaget frå Vegvesenet legg opp til ein prisreduksjon for nokre trafikantar, men ein takstauke for pendlarar og næringsliv. Administrasjonen i fylkeskommunen er positiv til forenkling av takstreglementet, og avvikling av forskotsbetalinga for Autopassferje, men ber Statens vegvesen lage ei løysing som framleis gir pendlarane prisreduksjon.