Vil halde fram aleine

Vestnes-ordførar Geir Inge Lien (Sp) meiner det er bra for kommunen å halde fram aleine. Vestnes ligg midt mellom storkommunane Molde og Ålesund. Senterparti-ordføraren håper Vestnes kan klare seg for seg sjølv. – Vi samarbeider likevel godt både med Ålesund, Molde og Rauma. Eg trur det er lurt av oss å halde fram aleine, då får vi utvikle oss. Og eg trur at næringslivet også er opptatt av at vi kan vere tett på, seier Lien.