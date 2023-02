Vil ha vurdert mistillit mot kommunedirektøren

Rødt varsler spørsmål om mistillit til kommunedirektør Arne Ingebrigtsen i neste formannskapsmøte i Kristiansund. Det er det som er kommet fram rundt kommunedirektørens opptreden bak lukkede dører i Bolgneset-saken som er årsaken, skriver Tidens Krav.

Bakgrunnen for dette er at kontrollutvalgsmedlem Kjersti Støen (Sp) skal ha blitt utsatt for trusler om bot og fengselsstraff av kommunedirektøren i et lukket kontrollutvalgsmøte i juni 2021. Deler av kontrollutvalget og kommunedirektøren mente Støen kunne ha brutt sin taushetsplikt ved å opplyse Statsforvalteren om hva som skjulte seg bak sladden i arbeidsavtalen til daglig leder Rolf-Henning Blaasvær i Bolgneset-selskapene.