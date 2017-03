Vil ha Vipps på nynorsk

Norsk målungdom mener at betalingsappen Vipps også må komme i nynorsk utgave. Mer enn 100 norske banker skal nå gå sammen med DNB om å utvide tjenesten, og med det økende brukertallet bør nynorsk være et alternativ for brukerne, oppfordrer leder i Norsk Målungdom, Synnøve Marie Sætre.