Vil ha viltnemd i Ålesund

KrF-politiker Randi Frisvoll håper den nye storkommunen Ålesund vil få på plass en egen viltnemnd så raskt som mulig. Erfaringene fra tidligere Haram kommune viser at dette er vikig, sier Frisvoll som mener nemnda bør bestå av erfarne folk. Hun mener det er for mange dyr og at mange av dem er utmagret.