Vil ha vei i åpent lende

Med seks mot to stemmer vedtok hovedutvalget for plan og bygg i Kristiansund at de skal gå for alternativet med vei i åpen skjæring som ny veiløsning over Nordlandet. Rådmannen har gått for tunnell, men politikerne i utvalget mente at grøntarealet bevares bedre ved en åpen skjæring og en smal firefelts vei i dagen, melder Tidens Krav.