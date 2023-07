Vil ha VAR-endringer

Norsk Toppfotball er misfornøyd med videodømmingen og vil ha et møte med Norges Fotballforbund for diskutere veien videre for VAR. – Vi er nødt til å gjøre noe med dagens VAR-situasjon, sier styreleder i Norsk Toppfotball (NTF), Cato Haug i en pressemelding. Norsk Toppfotball vil likevel ikke avvikle VAR. – VAR har kommet for å bli. Vi må huske at intensjonene med VAR er gode. VAR skal bidra til økt sportslig rettferdighet, og det er viktig at vi henger med i utviklingen og teknologiløpet som foregår i internasjonal fotball, sier Haug. (NTB)