Vil ha utredet halv fergetakst

Høyres forslag om å få utredet en halvering av fergetakstene i Møre og Romsdal skapte debatt i fylkestinget i dag. Anders Riise (H) viser til Normann-utvalget som har pekt på at lavere fergepriser kan være et virkemiddel for å snu den negative folketallsutviklingen i distrikts-Norge. Riise mener fergeprisene i Møre og Romsdal er alt for høye og har en avvisende effekt. Forslaget ble nedstemt. Fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap) karakteriserte forslaget som useriøst og mener det ikke trengs noen utredning fordi det er kjent at innsparinga er 230 millioner kroner. Kjølmoen mener Høyre i regjering har hatt muligheten til å legge dette inn i sine budsjett.