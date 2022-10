Vil ha tryggare russefeiring

Utdanningsutvalet vil ha eit felles møte mellom russestyra, rektorane, kommunar og politiet. Målet er at avslutningsmarkeringane for avgangselevane skal bli så trygge som mogleg. Ålesund er i gang med eit pilotprosjekt der politi, kommune og fylkeskommune skal samarbeide tettare - utan å blande seg for mykje inn i ungdommen sine russearrangement. Erfaringane derifrå skal delast med resten av fylket.