Vil ha Trollstigen på topp

Organisasjonen Romsdal Reiseliv og Handel er svært kritiske til at fylkeskommunen har tatt rassikringsarbeidet av Trollstigen ut av si prioriteringsliste. Fylket har gjort dette fordi dei meiner staten skal dekke utbetring av nasjonale turistvegar. Reiselivsnæringa i området meiner fylket må prioritere utbetring sjølv, og at arbeidet må settast i gang snarast, men utanom høgsesongen for turistnæringa.