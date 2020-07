Vil ha Tønnesen på Tinget

Nominasjonskomitéen i Kristiansund Arbeiderparti har innstilt Berit Tønnesen som kandidat til stortingsvalget i 2021. Hun har bakgrunn som industrirørlegger og arbeider i nå privat sektor med lærlinger til industrien. Tønnesen er leder av lokalpartiet og er gruppeleder i bystyret. Komiteen mener at Tønnesen vil være en velegnet representant for Møre og Romsdal i kommende stortingsperiode og bør innta en av de to første plassene på valglisten.