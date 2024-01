Vil ha tiltak på ulykkesveg

Ordføraren i Sula, Turid Humlen, meiner at noko må skje etter endå ei ulykke på vegen mellom Sula og Moa. Det har vore ei rekke alvorlege ulykker på vegstrekninga opp igjennom åra og vegen har vore diskutert ein rekke gonger.

Seinast førre veke omkom ei kvinne i ein kollisjon på E39 Sulavegen. No må vegen bli prioritert, seier Humlen.

– Vi som politikarar, både i Sula og kommunane rundt vil no prøve og seie frå til ansvarleg myndigheiter at dei må sjå på denne vegstrekninga. Dei må prioritere både med tanke på ulykkesfrekvensen, trafikken og beredskap. For dette er ikkje noko vi kan site og sjå på lengre, seier Humlen.