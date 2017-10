Vil ha tilbud til barna

Helsedirektør Espen Remme vil ha en barneavdeling ved det nye sykehuset på Hjelset. Det kommer frem i innstillinga til styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag i neste uke. Remme slutter seg til hovedanbefalinga fra pediatrigruppa, som vil ha en sengepost for barn med 8 senger. Remme vil imidlertid ikke tallfeste antall senger enda, fordi saken fortsatt skal behandles frem til et nytt møte i februar. Direktøren understreker også at dagens tilbud ved sykehuset i Ålesund skal videreføres.